Террористы в Горловке захватили райотдел милиции и ранили начальника

15:11, 06 мая 2014
Политика
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У руководителя Никитинского райотдела милиции Сергея Чернышева прострелена нога.

За последнюю неделю это второй захват милиции в Горловке

Об этом сообщает Gorlovka.ua.

В сообщении сказано, что вооруженное нападение произошло сегодня утром.  Сотрудники милиции говорят, что начальник направлялся на работу, и в районе Майорского блокпоста на него было совершено нападение.

"Предварительно известно, что ему прострелили ногу, захватили и отвезли в здание городского УВД", - отмечают в издании.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее в Горловке похитили гражданина Грузии.

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