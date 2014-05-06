Террористы в Горловке захватили райотдел милиции и ранили начальника

Об этом сообщает Gorlovka.ua.

В сообщении сказано, что вооруженное нападение произошло сегодня утром. Сотрудники милиции говорят, что начальник направлялся на работу, и в районе Майорского блокпоста на него было совершено нападение.

"Предварительно известно, что ему прострелили ногу, захватили и отвезли в здание городского УВД", - отмечают в издании.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее в Горловке похитили гражданина Грузии.