В Горловке неизвестные в масках похитили гражданина Грузии

В Горловке Донецкой области неизвестные в масках похитили гражданина Грузии Василя Будика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на своей странице в сети Фейсбук написала (в 19.43) глава городской организации ВО «Свобода» Майя Карлаш.

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«10 минут назад в городе Горловка на выходе из магазина ”Батон” по адресу ул. Красношапки,44 террористами был похищен гражданин Грузии, искренний патриот Украины Basile d`Budic (Василий Будик). Люди в масках, стволы в голову, затолкали в машину, вывезли в неизвестном направлении!», - написала Карлаш.