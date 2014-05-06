В Донецкой области напечатали 3,2 млн бюллетеней на "референдум" - СМИ

Об этом сообщает российское идание "Газета.Ru".

По информации активистов, их отпечатали на принтерах и хранят в помещении Донецкой облгосадминистрации. Кроме того, активисты отпечатали приглашения на референдум, которые разносят по домам и клеят на подъездах.

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Активисты сообщили, что продолжают процесс формирования избирательных комиссий и референдум пройдет в каждом населенном пункте Донецкой области.

Напомним, в начале апреля народный совет Донецкой области объявил о намерении провести референдум по вопросу о создании Донецкой народной республики не позднее 11 мая.