В Донецкой области напечатали 3,2 млн бюллетеней на "референдум" - СМИ
02:07, 06 мая 2014Политика
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В Донецкой области в рамках подготовки к референдуму отпечатали 3,2 млн бюллетеней.
В Донецкой области напечатали 3,2 млн бюллетеней на "референдум" / REUTERS
Об этом сообщает российское идание "Газета.Ru".
По информации активистов, их отпечатали на принтерах и хранят в помещении Донецкой облгосадминистрации. Кроме того, активисты отпечатали приглашения на референдум, которые разносят по домам и клеят на подъездах.
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Активисты сообщили, что продолжают процесс формирования избирательных комиссий и референдум пройдет в каждом населенном пункте Донецкой области.
Напомним, в начале апреля народный совет Донецкой области объявил о намерении провести референдум по вопросу о создании Донецкой народной республики не позднее 11 мая.
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