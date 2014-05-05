Глава Нацгвардии: террористы в Славянске хорошо обучены, не славянской внешности

Об этом в Славянске заявил командующий Национальной гвардией Степан Полторак, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

«Враг провоцирует нас, и делает все возможное для того, чтобы мы применяли мощное оружие, чтобы спровоцировать жертв среди мирного населения», - сообщил командующий.

По его словам, боевики вооружены гранатометами, минометами, пулеметами. «Люди хорошо обучены. По внешним признакам, они далеко не славянской внешности», - сказал Полторак.

Он подчеркнул, что украинские силовики делают все, чтобы уберечь мирное население.

Читайте такжеВ Славянске боевики сбили еще один вертолет военных

«Дороги перекрыты, но мы даем возможность проехать гражданским лицам для того, чтобы они не попали под обстрел и не были ранены», - сказал командующий Нацгвардией.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, сегодня во время проведения АТО в Славянске 4 представителя МВД были убиты, около 30 – получили ранения.

Террористы стреляют из автоматов и минометов.

«Тактика боя нападающих – прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападающие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения», - сообщает УСО МВД Украины.