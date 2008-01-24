В ПР считают, что Тимошенко подставили

Советники по юридическим вопросам подвели главу Правительства, а грамотное разъяснение министра несколько запоздало во времени. Так считает регионал Сергей Кивалов, сообщает его пресс-служба. “Возникла ситуация, когда граждане, руководители частных организаций и особенно должностные лица органов власти могут воспринять именно первоначальную, вырванную из контекста заявления Премьер-министра, рекомендацию как руководство к действию».

Речь идет о вчерашнем заявлении Юлии Тимошенко: «Мы сегодня, чтобы защитить наши таможенные, налоговые администрации и другие органы, которые обязаны взымать налоги, приняли специальное постановление, которое дает свободу и право на основе Конституции Украины не исполнять заведомо преступные решения судов».

Кивалов напомнил, что судебные решения выносятся не от имени того или иного судьи, а именем Украины, и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины. «Причем Уголовный Кодекс Украины содержит специальную статью, 382-ую, об ответственности именно за неисполнение решений судов». Для граждан это - лишение свободы на срок до трех лет, а для должностных лиц – до пяти.

«Отрадно, что власть предержащие шаг за шагом начинают осознавать, что независимость судебной власти – это что-то одно, а выдача ей индульгенции на бесконтрольность и безответственность – это что-то другое, - заявил Кивалов.- Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но хотелось бы все же увидеть какие-то ощутимые плоды этого прозрения: например, в виде политической воли парламентского большинства на завершение реформы законодательства о судоустройстве, или разблокирования работы Высшего совета юстиции».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что право на обжалование заведомо неправосудных решений в апелляционных инстанциях не означает индульгенции для чиновников, которые умышленно откажутся исполнять вступившее в силу судебное решение. Такой чиновник «рискует сам быть обвиненным в совершении преступления», - подчеркивает Кивалов.