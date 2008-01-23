Тимошенко разрешила таможенникам и налоговой не выполнять решения судов

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет не выполнять заведомо неправомерные решения судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день решениями определенных судов «просто крышуется все незаконное движение товаров и услуг». «Поэтому мы сегодня, чтобы защитить наши таможенные, налоговые администрации и другие органы, которые обязаны брать налоги, приняли специальное постановление, которое дает свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения судов», - сказала руководитель правительства.

По словам премьера, сегодня действует «мощная преступная группировка» между некоторыми представителями власти, судьями и хозяйствующими субъектами, которые нарушают закон. «И то, что у нас сегодня бюджет пуст, это является следствием того, что у нас практически на каждом шагу существуют определенные преступные группировки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Кабмин намерен провести сбор соответствующих неправомерных решений судов и передавать их в Министерство юстиции. На основе этого, по ее словам, будут направляться обращения в Верховную Раду об увольнении судей, которые принимают такие решения.

Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, будут направляться соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру о возбуждении против таких судей уголовных дел. «Я также буду обращаться к председателю Верховного Суда, чтобы эти ситуации были рассмотрены на пленуме Верховного Суда и чтобы по ним был сделан вывод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.