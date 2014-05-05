Тымчук подчеркивает отсутствие координации действий между силовиками во время АТО

12:56, 05 мая 2014
Политика
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Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук подчеркивает отсутствие координации действий между силовиками во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

В частности, он отметил, что в уставе четко написано, что в частности, часовые должны применять оружие в случае нападения на них и на объекты, которые ими охраняются. "В рамках АТО это требование полностью игнорируется. Напротив, от силовиков - солдат, контрактников, офицеров требуется ни в коем случае не применять оружие на уничтожение. Все случаи использования оружия силовиками были на свой страх и риск, или же ответственность за это брали на себя командиры среднего звена. Это неправильно. В таких условиях нельзя проводить никакие силовые операции", - сказал Тымчук.Читайте такжеТимчук: Антитеррористическая операция снова превращается в фарс

При этом он заметил, что кроме проблемы с использованием оружия существует еще одна, а именно - "отсутствие адекватных боевых приказов".

"Почему-то руководство АТО панически боится давать четкие боевые приказы. Приказ - это документ, в котором четко указываются задача, порядок сил, взаимодействие с другими спецподразделениями. В нашей ситуации мы наблюдаем отсутствие взаимодействия", - сказал Тымчук.

Тымчук также отметил, что в случае, если возникают проблемы по организации операции, то возникают вопросы к ее руководителям - главнокомандующему ВСУ и руководителю АТО.

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