На Луганщине террористы ведут переговоры с милицией, начальника сбили с ног и избили

Начальника райотдела полковника милиции Геннадия Викторовича Бахтизина, который вышел к ним на переговоры, сбили с ног и избили.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

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На данный момент известно, что люди с оружием стоят возле райотдела, люди без оружия зашли вместе с начальником райотдела в его кабинет и ведут переговоры, чтобы не допустить штурма здания, стрельбы, кровопролития и жертв.