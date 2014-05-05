На Луганщине террористы ведут переговоры с милицией, начальника сбили с ног и избили
12:16, 05 мая 2014Политика
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Вооруженные боевики «Юго-восточной армии» напали на Славяносербский райотдел милиции.
Боевики напали на райотдел милиции на Луганщине / REUTERS
Начальника райотдела полковника милиции Геннадия Викторовича Бахтизина, который вышел к ним на переговоры, сбили с ног и избили.
Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
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На данный момент известно, что люди с оружием стоят возле райотдела, люди без оружия зашли вместе с начальником райотдела в его кабинет и ведут переговоры, чтобы не допустить штурма здания, стрельбы, кровопролития и жертв.
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