Прокуратура Одесской области заявляет, что не разрешала освобождать сепаратистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, заявление Главного управления МВД в Одесской области, получившее распространение в сети Интернет и СМИ, не соответствует действительности.

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«В средствах массовой информации появилась распространенная пресс-службой ГУ МВД Украины в Одесской области ложная информация об освобождении сегодня по указанию прокуратуры области с Одесского городского управления милиции 67 пророссийских активистов, принимавших участие в массовых беспорядках, имевших место 2 мая», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили: «Прокуратура области опровергает вышеуказанную информацию и сообщает, что решение об освобождении задержанных лиц принималось непосредственно руководством органов внутренних дел области без какого-либо согласования с органами прокуратуры и после откровенного игнорирования работниками милиции выполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных Законом Украины «О милиции».

Прокуратурой области начато уголовное производство по ст. 367 УК Украины по факту ненадлежащего выполнения работниками ГУ МВД Украины в Одесской области своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и по ст. 365 УК Украины по факту превышения ими своих служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1 тыс. человек пришли к зданию Одесского городского управления внутренних дел с требованием отпустить их соратников, задержанных 2 мая во время массовых беспорядков.

Позднее Главное управление МВД в Одесской области, сообщили, что по решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих из здания городского управления внутренних дел отпущено 67 человек.