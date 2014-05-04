В Одессе около тысячи сепаратистов блокируют милицию, есть пострадавшие

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие прошли по улице Пушкинской, скандируя: «Одесса - русский город!», «Долой Хунту», «Гурвиц - убийца!», «Одесса»! и т.п. Несколько агрессивных молодых людей разбили газетный киоск, на витрине которого увидели журнал с изображением на его обложке кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица.

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Также избиты мужчину, который воскликнул: «Слава Украине!». Ему проломили голову, от расправы его спасли прохожие и сотрудник милиции.

Сейчас митингующие окружили здание. Доносятся обвинения в адрес милиционеров, взывают, чтобы они стали на колени.

До этого на Куликовом поле установили большой флаг России, около которого поставили икону и цветы. Там некоторые граждане продолжают призывать идти до городскому управлению милиции , какой-то человек начал очень громко кричать, что на улице Преображенской «наших людей забрасывают камнями правосеки».

Ситуация все больше обостряется. Возле здания милиции много агрессивно настроенных молодых людей, которые держат в руках электрические шокеры. Они угрожают журналистам, требуя показать удостоверение.



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