В Луганске террористы во время штурма сборного пункта ранили военнослужащего

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, 3 мая около 19 часов группа радикально настроенных пророссийских сепаратистов пыталась захватить здание областного сборного пункта в г. Луганск и завладеть оружием, в то время там находились военнослужащие Западного территориального командования.

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«Не достигнув намеченной цели, радикалы открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону военнослужащих. Во время перестрелки военнослужащий одной из воинских частей получил сквозное огнестрельное ранение предплечья правой руки», - сообщили в УСО.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, на данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что сепаратисты захватили в Луганске сборный пункт, в то же время бойцы Национальной гвардии смогли выйти с оружием из захваченного здания.