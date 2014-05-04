Освобожденный эксперт ОБСЕ: Нам сняли повязки с глаз и развязали руки только через 8-10 часов

Захваченных наблюдателей ОБСЕ держали в тесном холодном подвале. Об этом рассказал подполковник чешской армии Йозеф Пршеровски, один из восьми иностранных членов задержанной в Славянске группы ОБСЕ, которые сегодня добрались на волю, передает Радио Свобода.

Делясь впечатлениями о «гостевании у народного мэра» Вячеслава Пономарева, чешский офицер назвал самыми тяжелыми в плену первые восемь часов.

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«Худшими были первые восемь или десять часов, с завязанными глазами нас сопровождали и до туалета», - рассказал чешскому телевидению ČT24 Йозеф Пршеровски.

«У всех задержанных изъяли шнурки от обуви и проверили, не имеем чего-то в ботинках», - рассказал чешский офицер. Потом всем задержанным завязали глаза и руки и завели в подвал. Помещение, где содержали членов группы ОБСЕ, сказал чешский офицер, было небольшое, примерно 15 на 30 метров. Также было холодно, не более 8 градусов.

«Спать мы не могли, глина, три лампочки - и это все. Думали обо всем: и о семье, и о том, что наружу можем и не добраться», - рассказал Йозеф Пршеровски.

Сняли повязки с глаз и развязали руки задержанным только через восемь-десять часов. Могли побояться возможных последствий для здоровья, считает Йозеф Пршеровски. Как попытки давления или запугивания группы чешский офицер называет передвижение задержанных в другое помещение, а также предупреждение о наступлении украинских военных сил на город Славянск.

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В субботу, 3 мая, в Киев прибыли военные инспекторы ОБСЕ, освобожденные из плена в Славянске. В освобождении экспертов ОБСЕ принимал участие представитель президента России Владимир Лукин. СБУ и МИД Украины заявили, что освободить заложников удалось только после получения сепаратистами соответствующих инструкций из Москвы.