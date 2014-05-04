После трагедии в Одессе Евросоюз призвал Украину к максимальной сдержанности

Европейский Союз призывает проявлять максимальную сдержанность и не использовать вчерашнюю трагедию в Одессе для подогрева большей ненависти, разногласий и бессмысленного насилия.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице -президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон, текст которого передан УНИАН.

«Это должно стать поводом для размышлений и возможностью для всех украинцев собраться вместе и найти пути преодоления разногласий, которые были искусственно подогреты в последние месяцы. Сейчас все политические силы должны осознать свою ответственность и прибегнуть к мирному и всеобъемлющего диалога по поиску совместного пути выхода из кризиса», - подчеркнула Эштон.

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Она сообщила, что ЕС глубоко опечален многими смертями и ранеными во вчерашних событиях, произошедших в Одессе: «Евросоюз выражает свои искренние соболезнования семьям всех жертв слепого насилия. Факты, которые привели к трагической потери такого большого количества человеческих жизней, должны быть установлены с помощью независимого расследования. Вместе с тем все ответственные за такие уголовные действия должны предстать перед правосудием».

Кроме того, Верховный представитель ЕС подчеркнула, что все подписанты общего Женевского заявления от 17 апреля должны активизировать свои усилия для его внедрения.

«ЕС, со своей стороны, полностью настроен и продолжает делать все возможное в этом направлении», - отметила Эштон.