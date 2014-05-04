Нелегитимный прокурор Крыма направила постановление в ФСБ из-за встречи Джемилева татарами

Прокуратура Крыма направила 2 постановления в Следственный комитет и ФСБ "для организации уголовного преследования в отношении виновных лиц" по факту якобы "незаконных публичных акций" в Армянске во время встречи крымскими татарами Мустафы Джемилева.

Об этом заявила нелегитимный прокурор Крыма Наталья Поклонская.

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"3 мая в городе Армянске и некоторых других районах Крыма меджлисом крымскотатарского народа под руководством Чубарова Рефата Абдурахмановича проведены незаконные публичные акции экстремистского характера, связанные с массовыми беспорядками, перекрытием автотрасс, незаконным пересечением государственной границы РФ, соединенные с воспрепятствованием законной деятельности государственных органов, а также применением насилия", - заявила она.

По словам Поклонской, по данным фактам прокуратурой республики направлены два постановления в Следственный комитет и ФСБ "для организации уголовного преследования в отношении виновных лиц по ст.ст. 212, 318 и 322 УК РФ".

Как сообщал УНИАН, 3 мая тысячи крымских татар прорвали границу российского спецназа и встретили Джемилева на КПП в Армянске.