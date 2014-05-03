Крымские татары идут встречать Джемилева под выстрелы ОМОНа

Об этом пишет сайт Слон со ссылкой на пресс-секретаря меджлиса крымских татар Лейлу Муслимову. На границе произошла потасовка между колонной татар и силовиками, охранявшими КПП. По словам Муслимовой, прозвучал выстрел. Информацию о выстрелах подтвердил корреспондент сайта «Крым. Реалии».

Ранее стало известно, что Мустафа Джемилев собирается попытаться проехать в Крым. Около пяти тысяч человек с флагами, на автомобилях и пешком, собрались, чтобы встретить его у границы, однако вооруженная охрана КПП не дала людям приблизиться к границе, перегородив дорогу живой цепью. Согласились пропустить только одну машину – с главой меджлиса Рефатом Чубаровым и вице-премьером правительства Крыма Ленуром Ислямовым.

В результате колонна прорвала оцепление и перешла границу, затем, как сообщает «Дождь», образовала живой коридор, по которому Джемилев прошел на территорию Крыма. Данных о пострадавших в ходе предполагаемой потасовки нет.

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Напомним, по прибытии Мустафы Джемилева в Москву рейсом из Киева и с целью дальнейшего следования в Симферополь, представителями компетентных органов РФ ему было объявлено о запрете въезда на территорию Крыма и предписано вновь возвратиться в Киев.

В связи с этим Меджлис крымских татар принял решение отменить проведение 3 мая 2014 года на территории культурно-развлекательного комплекса «Шахерезада» Всекрымского мероприятия «Крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез» как несовместимого в условиях грубейшего попирания властями прав человека и прав крымскотатарского народа.

Также, Меджлис осудил действия властей РФ и пообещал провести 3 мая в мирную акцию по встрече легендарного правозащитника, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на въезде в Крым у контрольного пункта «Армянск».