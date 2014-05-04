4 мая на Майдане ожидаются масштабные провокации: боевики пойдут на захват зданий - СМИ

Координаторы Майдана сообщают о возможных провокациях 4 мая и призывают украинцев не выходить на Вече.

Об этом сообщает Пресс-центр Майдана.

"Имеем информацию от координаторов групп в соцсетях, что за размещение объявления о проведении Вече на Майдане 4 мая неизвестные лица предлагают по 1000 грн за одно объявление", - пишут они.

Также пресс-центр сообщает, что завтра на Майдане ожидаются масштабные провокации с задействованными в них боевиками.

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"Другой источник сообщает, что завтра с Майдана должна выделиться группа специально подготовленных и заблаговременно приведенных на территорию Майдана боевиков в количестве 500-800 человек. Задача боевиков - организовать захват правительственных зданий с оружием в руках и "коктейлями Молотова". Картинка должна выглядеть так, что это, якобы активисты Майдана, которые недовольны действиями власти пошли на штурм правительственных учреждений. Такие действия имеют целью парализовать работу центральных органов государственной власти в Украине в период проведения АТО на Востоке и на Юге. Будьте внимательны и осторожны, избегайте привлечения к провокационным штурмам", - говорится в сообщении.