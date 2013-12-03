МВД предупреждает о возможных провокациях под Радой

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Обращаемся к участникам акции быть бдительными и не поддаваться на провокации", - сказано в сообщении.

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Также сайт учреждения напоминает, что работники милиции совместно с общественностью готовы создавать патрули для выявления провокаторов и правонарушителей в местах проведения массовых акций.