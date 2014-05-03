Пророссийские активисты захватили офис ИСД в Донецке - воруют офисные стулья и шампанское (фото)

Разбив окна на входных дверях толпа протестующих вошла в здание. Прежде всего сторонники ДНР вывесили из окна здания свой флаг.

Основная масса митингующих осталась стоять на улице, подбадривая вошедших в здание криками "Молодцы!" Редкие сотрудники милиции проходят мимо, "не замечая" погрома офисного здания.

Внутри здания люди ходят по кабинетам, круша их содержимое и оборудование.

Из здания выносят оргтехнику, коробки, офисные стулья и большие пластиковые пакеты. Кто-то "захватил" бутылки с шампанским. Всем предлагают выпить за успешный захват зданий СБУ и ИСД.

Практически по всему периметру здания выбиты стекла в окнах первого этажа.

ОстроВ