Пророссийские активисты захватили офис ИСД в Донецке - воруют офисные стулья и шампанское (фото)

20:59, 03 мая 2014
Политика
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Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики взяли штурмом офис Индустриального союза Донбасса, - сообщает корреспондент "ОстроВа". 

Из здания выносят оргтехнику, коробки, офисные стулья / ostro.org

Разбив окна на входных дверях толпа протестующих вошла в здание. Прежде всего сторонники ДНР вывесили из окна  здания свой флаг. 

Основная масса митингующих осталась стоять на улице, подбадривая вошедших в здание криками "Молодцы!" Редкие сотрудники  милиции проходят мимо, "не замечая" погрома офисного здания. 

Внутри здания люди ходят по кабинетам, круша их содержимое и оборудование. 

Из здания выносят оргтехнику, коробки, офисные стулья и большие пластиковые пакеты. Кто-то "захватил" бутылки с шампанским. Всем предлагают выпить за успешный захват зданий СБУ и ИСД.  

Практически по всему периметру здания выбиты стекла в окнах первого этажа.  

ОстроВ

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