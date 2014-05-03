В Славянске освободили военных наблюдателей миссии ОБСЕ

Как сообщает в субботу пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Холтген (Daniel Holtgen), международные военные наблюдатели ОБСЕ, ранее задержанные в Славянске, передаются секретарю Совета Европы Ягланду этим утром бывшим уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным в пункте пропуска на границе города, сообщают Новости Донбасса.

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"Ягланд и Лукин согласились поехать вместе в Славянск в общей миссии по правам человека, чтобы освободить международных военных наблюдателей", - сообщает Холтген.