В Одессе умер депутат облсовета, которого ранили во время столкновений

Об этом УНИАН сообщили в аппарате Одесского областного совета.

«Смерть наступила сегодня около четырех часов утра. Он скончался в больнице, точная причина нам пока неизвестна. Однако произошло это в результате вчерашних массовых беспорядков», - сказали в облсовете.

Там уточнили, что в связи с последними трагическими событиями в Одессе областной совет намерен в ближайшие дни провести внеочередную сессию.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По данным горсовета, в целом 2 мая в Одессе погибли более 40 человек, в больницы обратились за помощью более 170 человек, 25 - в очень тяжелом состоянии.

По информации начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Петра Луцюка, в результате беспорядков погибли 37 человек и около 200 получили ранения, среди которых 22 милиционера.

Милиция задержала более 130 человек, участвовавших в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.