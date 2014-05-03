В Одессе умер депутат облсовета, которого ранили во время столкновений
В Одессе в больнице скончался депутат областного совета Вячеслав Маркин (фракция Партии регионов), который был ранен вчера во время столкновений между сепаратистами и проукраинскими активистами.
Об этом УНИАН сообщили в аппарате Одесского областного совета.
«Смерть наступила сегодня около четырех часов утра. Он скончался в больнице, точная причина нам пока неизвестна. Однако произошло это в результате вчерашних массовых беспорядков», - сказали в облсовете.
Там уточнили, что в связи с последними трагическими событиями в Одессе областной совет намерен в ближайшие дни провести внеочередную сессию.
Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.
По данным горсовета, в целом 2 мая в Одессе погибли более 40 человек, в больницы обратились за помощью более 170 человек, 25 - в очень тяжелом состоянии.
По информации начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Петра Луцюка, в результате беспорядков погибли 37 человек и около 200 получили ранения, среди которых 22 милиционера.
Милиция задержала более 130 человек, участвовавших в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.