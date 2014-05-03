Милиция Одессы задержала более 130 участников беспорядков
08:31, 03 мая 2014Политика
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Правоохранители задержали более 130 участников столкновений между противниками и сторонниками единства Украины в центре Одессы в пятницу 2 мая. Об этом сообщили в областном управлении милиции.
Несколько десятков участников столкновений задержаны / REUTERS
Правоохранители начали 10 уголовных производств по следующим статьям уголовного кодекса: «Массовые беспорядки», «Умышленное убийство», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Хулиганство», «Захват государственных или общественных зданий или сооружений» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Сейчас идет активный допрос задержанных. «Милиция сделает все от нее зависящее , чтобы привлечь всех виновных к ответственности», — подчеркивается в сообщении.
Как уточнили в областном МВД, беспорядки в Одессе унесли жизни 37 человек, еще 200 человек пострадали, в том числе 22 милиционера. В связи с трагическими событиями в городе был объявлен трехдневных траур.
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