Милиция Одессы задержала более 130 участников беспорядков

Правоохранители начали 10 уголовных производств по следующим статьям уголовного кодекса: «Массовые беспорядки», «Умышленное убийство», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Хулиганство», «Захват государственных или общественных зданий или сооружений» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас идет активный допрос задержанных. «Милиция сделает все от нее зависящее , чтобы привлечь всех виновных к ответственности», — подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в областном МВД, беспорядки в Одессе унесли жизни 37 человек, еще 200 человек пострадали, в том числе 22 милиционера. В связи с трагическими событиями в городе был объявлен трехдневных траур.