Байден: Санкции против России стали следствием нарушения принципа нерушимости европейских границ

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

"То, что сделала Россия, является нарушением не только украинского суверенитета, но и фундаментального принципа, состоящего в том, что европейские границы не могут быть изменены путем политического запугивания или военной силы", - утверждает он.

Байден считает, что кризис на Украине "не имеет ничего общего с расширением НАТО". По его утверждению, происходящее "никак не связано с тем, что мы расширили альянс".

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Что касается "отношений Запада с Россией", то, по словам Байдена, "после окончания "холодной войны" США и их партнеры по НАТО достигли с РФ сотрудничества ради мира".

"Мы сделали это потому, что интеграция России в мировую систему отвечает общим интересам. Но если Москва хочет получать выгоды от этого, она должна уважать данный порядок и соблюдать правила. В противном случае она сталкивается с растущей изоляцией", - полагает Байден.