В Славянске террористы уже занимаются рэкетом и воруют дорогие авто - СМИ
В Славянске вооруженные боевики от самопровозглашенной Донецкой народной республики захватили местный рынок и требуют от малого бизнеса плату за аренду торговых мест.
По словам очевидца-предпринимателя из Славянска, вооруженные боевики в зеленой форме появились на рынке сегодня в первой половине дня. Торговцы из соображений безопасности прекратили торговлю и ушли с рынка. Нападающие в это время вынесли из помещения администрации офисную технику и коробки с документацией.
Читайте такжеВ Славянске в плену террористов до сих пор остаются четверо журналистов
Об этом ТСН рассказали местные предприниматели и жители.
Позже боевики так называемой "Донецкой республики объявили предпринимателям, что теперь они контролируют рынок. Поэтому теперь они хотят, чтобы малый бизнес платил арендную плату за торговое место сепаратистам и приносил деньги в захваченное здание СБУ.
При этом предпринимателям пообещали снизить стоимость аренды. Предприниматели говорят, что главный "акционер" рынка - брат бывшего депутата горсовета от Партии регионов Александр Шуткевич.
Жители Славянска также рассказывают, что боевики захватили автомобильные заправки "АВИАС". "Бензина там нет, зато есть имущество", - рассказали очевидцы.
Кроме того, в Славянске вооруженные люди начали отбирать у людей дорогие автомобили.
"Недавно в местной предпринимательницы был экспроприирован дорогой автомобиль марки Jaguar, который сегодня стоял за зданием исполкома со снятыми номерами", - рассказала одна из предпринимателей Славянская.
"Владельцы дорогих авто прячут свое имущество и пытаются передвигаться на более скромном транспорте. Многие выехали за пределы Донбасса, в частности в Крым", - добавила она.
Жители Славянска говорят, что сепаратисты открещиваются от захвата дорогих автомобилей.