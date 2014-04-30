В Славянске террористы уже занимаются рэкетом и воруют дорогие авто - СМИ

По словам очевидца-предпринимателя из Славянска, вооруженные боевики в зеленой форме появились на рынке сегодня в первой половине дня. Торговцы из соображений безопасности прекратили торговлю и ушли с рынка. Нападающие в это время вынесли из помещения администрации офисную технику и коробки с документацией.

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Об этом ТСН рассказали местные предприниматели и жители.

Позже боевики так называемой "Донецкой республики объявили предпринимателям, что теперь они контролируют рынок. Поэтому теперь они хотят, чтобы малый бизнес платил арендную плату за торговое место сепаратистам и приносил деньги в захваченное здание СБУ.

При этом предпринимателям пообещали снизить стоимость аренды. Предприниматели говорят, что главный "акционер" рынка - брат бывшего депутата горсовета от Партии регионов Александр Шуткевич.

Жители Славянска также рассказывают, что боевики захватили автомобильные заправки "АВИАС". "Бензина там нет, зато есть имущество", - рассказали очевидцы.

Кроме того, в Славянске вооруженные люди начали отбирать у людей дорогие автомобили.

"Недавно в местной предпринимательницы был экспроприирован дорогой автомобиль марки Jaguar, который сегодня стоял за зданием исполкома со снятыми номерами", - рассказала одна из предпринимателей Славянская.

"Владельцы дорогих авто прячут свое имущество и пытаются передвигаться на более скромном транспорте. Многие выехали за пределы Донбасса, в частности в Крым", - добавила она.

Жители Славянска говорят, что сепаратисты открещиваются от захвата дорогих автомобилей.