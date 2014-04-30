В нынешней ситуации любой на месте Турчинова будет неэффективен - депутат

Инициатива кандидата на пост президента Украины, народного депутата Анатолия Гриценко относительно смены на посту и. о. президента Александра Турчинова — бесперспективная идея.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат от ВО «Батькивщина» Владимир Полочанинов.

По его словам, внеочередное заседание парламента, вероятнее всего, состоится. Но вряд ли на нем будут подниматься вопросы отставки Турчинова с должности. «На заседании мы заслушаем информацию силовиков о сложившейся в стране ситуации. По отставке Турчинова - история бесперспективна. По большому счету, нет смысла обсуждать, эффективен или нет Турчинов в своей должности. В нынешней ситуации на его месте любой будет неэффективен», - считает парламентарий.

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По мнению депутата, причина неэффективности в том, что не существует компромисса ни в политической элите, ни в рядах простых украинцев. «Нужна ли смена ключевых фигур в государстве? Нужна. Но это будет просто имитация. Турчинов сегодня - заложник ситуации. И, если не изменится ситуация, то, кто бы ни пришел на его место, через два месяца, а то и раньше, его также придется менять», - сказал Полочанинов.

Депутат уверен, что для эффективных кадровых перестановок необходимо, для начала, найти компромисс в Верховной Раде, в рядах местных элит, ожидающих обещанной децентрализации, но не получающих ее, а также - в обществе. «Все, что мы пожинаем сегодня, связано с гиперцентрализацией за последние 22 года. Да, иностранное государство участвует в раскачивании ситуации, помогая местным элитам, не без этого, но зерна ложатся на благодатную почву... Местная власть боится, что «семью» заменит какое-то другое образование, без кардинальных перемен в государстве. Так может ли быть в этой ситуации эффективным Турчинов? Нет. Из-за того, что нет консолидации в обществе, даже если заменить Турчинова, эффективность нового и.о. будет такой же», - считает парламентарий.

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Как сообщалось, находясь в Харькове, Гриценко заявил, что Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание и переизбрать Верховного главнокомандующего.

Напомним, 6 мая состоится заседание Верховной Рады при участии представителей силовых структур относительно ситуации в восточных областях Украины.