СБУ опровергла информацию об увольнении руководства "Альфы"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“Информация о смене руководства “Альфы” якобы по причине отказа выполнять боевые приказы не отвечает действительности”, - сообщили в пресс-центре и отметили, что на сегодняшний день командиром “Альфы” остается Геннадий Кузнецов, который был ранен в результате расстрела автомобилей бойцов “Альфы” под Славянском. “Он сейчас находится на больничном, а врио командира “Альфы” является Юрий Супрун”, - отметили в СБУ.

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Сейчас в “Альфе” проходит ротация в части командного состава, которая осуществляется и осуществлялась постоянно. “Альфа” всегда готова выполнять приказы в рамках антитеррористических операций”, подчеркнули в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Пашинский заявил, что против командиров силовых подразделений открыты уголовные производства за отказ открыть огонь во время антитеррористической операции, руководители спецподразделения СБУ "Альфа" отстранены. Он сообщил, что на сегодняшний день Генпрокуратурой возбуждено три уголовных производства в отношении командиров подразделений, которые в условиях АТО отказались выполнять приказы. По словам Пашинского, руководство спецподразделения СБУ “Альфа” полностью отстранено за невыполнение боевого приказа, и в отношении них проводится служебное расследование.