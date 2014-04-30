Тигипко считает, что Украине нужно налаживать экономические отношения с СНГ

Об этом он заявил в ходе посещения предприятия «Укрросметалл» в г. Сумы в среду. Он объяснил, что 70% экспорта украинского машиностроения приходится на страны СНГ - Россию, Беларусь и Казахстан.

«Нам надо любой ценой налаживать экономические отношения со странами СНГ. Потому что мы экспортируем свои товары туда. Мы сегодня имеем колоссальные проблемы на этом рынке сбыта. Вот на этом предприятии более 60 % сбыта - это Россия», - сказал Тигипко.

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По его словам, украинским предприятиям крайне необходимы льготные кредиты. «По одной простой причине - нынешнее предприятие, на котором мы находимся, конкурирует с теми же китайцами, которые получают льготы по налогам, льготы по экспорту, получают льготное кредитование. То есть их государство опекает со всех сторон. А тут, извините – только одни проблемы», - рассказал политик.

«Нашим предприятиям нужна поддержка ресурсом - невозможно сегодня на 23-25% ставке по кредитам выживать», - добавил он.

Кроме того, украинской промышленности поможет внутренний протекционизм, когда внутренний рынок страны будет максимально, насколько это возможно с учетом нахождения Украины в ВТО, закрыт.

«Выстроить барьеры мы можем на определенный уровень защиты. Но вот когда такая ситуация, мы можем вводить временные, на шесть месяцев, действенные защитные меры. По всем остальным – придется конкурировать. Но на сегодняшний момент, я считаю, закрывать рынок совершенно можно и это нужно делать быстро», - сказал Тигипко.