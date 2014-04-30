Сегодня ликвидированы еще три блокпоста под Славянском - МВД

11:12, 30 апреля 2014
Политика
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Сегодня около 5.00 ликвидированы еще три незаконных блокпоста вблизи Славянска.

МВД сообщает об уничтожении еще трех блокпостов сепаратистов

Об этом сообщили УНИАН в УСО МВД Украины.

Сепаратисты, которые охраняли эти блокпосты, рассредоточились среди граждан и исчезли. Территорию ликвидированных блокпостов контролируют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, перед этим сотрудники спецподразделения МВД и Антитеррористического центра разблокировали блокпост в районе села Черкасское в Славянском районе и блокпост в районе Славянска. Во время проведения спецоперации пострадавших нет.

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