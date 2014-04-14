Сепаратисты в Горловке захватили горсовет: вывесили свой флаг и "свергли" мэра

Над зданием городского совета сейчас возвышается флаг так называемой "Донецкой национальной республики", передает Украинская правда со ссылкой сайт Горловки 06242.com.ua.

Сепаратисты назначили на вторник проведение внеочередной сессии городского совета, вести которую будет названный ими городской голова.

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Ранее они высказали недоверие мєру Евгению Клепу, несмотря на то, что он вышел к ним с георгиевской лентой. Сепаратисты в режиме голосования руками решили снять мэра с занимаемой должности.

Единственной предлагаемой кандидатурой на пост главы города стал секретарь горсовета, однако их данное предложение не устраивает.