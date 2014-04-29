Провокаций в первых числах мая следует ожидать, но без участия ВО "Свобода" и "Правого сектора" - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал директор политико-правовых программ центра имени Разумкова Юрий Якименко.

"1 и 9 мая очень серьезный критический период с точки зрения обострения ситуации. Форма провокаций может быть совершенно разная с учетом присутствия спецслужб России", - сказал он.

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Учитывая то, что на западе Украины через напряженную ситуацию в государстве националистические силы отказались от проведения марша по случаю очередной годовщины создания дивизии СС “Галичина”.

“Я надеюсь, и у "Свободы", и у "Правого сектора" есть понимание ситуации, и они масло в огонь подливать не будут, и провоцировать тоже”, - добавил Якименко.

Напомним, на днях во Львове состоялся "Марш величия духа", посвященный годовщине создания украинской дивизии СС "Галичина", в котором приняло участие около 500 молодых людей, большинство из которых была одета в вышитые рубашки. Мероприятие прошло без инцидентов.