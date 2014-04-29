Генсек ОБСЕ прибыл в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«На данный момент Генсек ОБСЕ проводит встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Заньер должен был прибыть в Украину в воскресенье, 27 апреля, в связи с захватом верификационной миссии ОБСЕ боевиками в Славянске 25 апреля. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Боевики заявили о намерении обменять их на их пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева.

ОБСЕ направила в Славянск команду для освобождения своих наблюдателей.