В Константиновке боевики захватили здание горсовета

Об этом сообщает местный портал Константиновки.

Перед зданием мэрии, сепаратисты соорудили баррикады из мешков с песком. В здание горсовета не пускают чиновников. Местные жители помогают боевикам и собираются на несанкционированный митинг. Над зданием городского совета Константиновки вывешен флаг самопровозглашенной Донецкой республики.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные захватили здание Константиновского горуправления милиции, также вооруженные люди находились возле здания исполкома. Которе в данный момент уже захвачено ними.