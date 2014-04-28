На границе с Крымом задержаны два автомобиля с оружием и деньгами – ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил начальник отдела связей со СМИ Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в частности, у водителя автомобиля “Шкода”, который следовал в Крым, выявлен газовый пистолет, переделанный для стрельбы патронами с резиновыми пулями, и шесть патронов к нему.

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В то же время, при осмотре автомобиля “Фиат”, в котором из Крыма на материк ехали двое граждан Украины, обнаружено 20 тысяч дол., назначение и происхождение которых устанавливается.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержало двух граждан Украины, которые работали на российскую разведку. Одним из задержанных оказался военнослужащий ВВС Украины, был завербован сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Его задачей была передача своему куратору информации с ограниченным доступом по дислокации и деятельности внутренних войск МВД Украины. Вторым российским шпионом оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины при попытке въезда в самопровозглашенную республику Крым.