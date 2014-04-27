В Харькове сепаратисты разорвали флаг Украины, после чего фотографировались на его фоне

В Харькове неизвестные лица разорвали государственный флаг Украины, вывешенный на флагштоке возле мемориального знака «Камень в честь самоопределения украинской нации 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете Украины», что возле выхода со станции метро «Университет» на площади Свободы.

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Как передает корреспондент УНИАН, в 15:00 флаг уже был расторгнут, и некоторые участники митинга за федерализацию фотографировались на его фоне.

На самом Камне приклеена наклейка в виде российского флага с надписью «Россия, защити вот геноцида!»

Снизу на флагштоке привязано георгиевскую ленту.