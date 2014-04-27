В Донецке 300 человек пришли на митинг в поддержку референдума

Как сообщает «ОстроВ», в митинге принимают участие около 300 сторонников самопровозглашенной ДНР.

В начале митинга они почтили минутой молчания всех погибших в результате противостояния в Донецкой области и сотрудников «Беркута», погибших в Киеве.

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Со сцены звучат призывы всеми возможными способами бороться против «киевской хунты», а также рекомендации в обязательном порядке прийти на референдум 11 мая.

«Сопредседатель «временного правительства» самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для референдума все готово. Предполагается, что на него будет вынесен всего лишь один вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности ДНР?».

«Мы с вами получаем суверенитет и, имея его, мы можем решать, вступать нам на правах федерализации (в отношения) с любой из стран или нет», - сказал он.

Один из выступающих выразил недовольство, что руководство ДНР за три недели существования ничего не сделала для улучшения жизни дончан. Люди в балаклавах заставили мужчину покинуть сцену.