Донецкие сепаратисты заявляют, что нашли деньги на референдум о статусе Донбасса

Необходимая сумма для финансирования проведения референдума о статусе Донбасса имеется, заявил сопредседатель временного правительства самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

"Средства на референдум найдены, сумму озвучивать не буду", - прокомментировал Пушилин сегодня на пресс-конференции сообщения о том, что руководство ДНР якобы ищет 85 млн грн на проведение референдума, передает РИА «Новости».

По словам Пушилина, на данном этапе идет активная подготовка к референдуму, дата проведения которого остается прежней - 11 мая.

Кроме этого, есть большая вероятность, что референдум в Донецке пройдет параллельно с референдумом в Луганске, добавил он.

По словам Пушилина, на референдум будет вынесен всего один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

После проведения референдума состоятся выборы правительства нового государства, сказал Пушилин.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля советник председателя Донецкой областной государственной администрации Александр Третьяк отметил, что активисты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» ищут средства на проведение референдума.

По его словам, один из руководителей так называемой ДНР Пушилин считает, что в настоящее время "республика" контролирует 90% территории Донецкой области и уверен в успешном проведении 11 мая референдума.