Аваков опроверг информацию о ночном бое под Славянском

Глава МВД Арсен Аваков опроверг информацию о бое под Славянском. Об этом он написал в Twitter, сообщают Новости Донбасса.

"Неправда. Нет боя. В Артемовске собирались и толпились перед военскладами. Но там сил более чем. Военные спокойны", - заверил Аваков.

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Напомним, по данным "Новости Донбасса", вчера поздно вечером под Славянском неизвестные напали на оружейные склады – якобы шел бой и были потерпевшие.