Аваков опроверг информацию о ночном бое под Славянском
11:45, 27 апреля 2014Политика
0 0
Об этом он написал в своем Twitter.
Аваков опроверг информацию о ночном бое под Славянском
Глава МВД Арсен Аваков опроверг информацию о бое под Славянском. Об этом он написал в Twitter, сообщают Новости Донбасса.
"Неправда. Нет боя. В Артемовске собирались и толпились перед военскладами. Но там сил более чем. Военные спокойны", - заверил Аваков.
Читайте такжеНочью под Славянском украинские силовики деблокировали блокпост и схватили одного экстремиста - Тымчук
Напомним, по данным "Новости Донбасса", вчера поздно вечером под Славянском неизвестные напали на оружейные склады – якобы шел бой и были потерпевшие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter