Медведчук кулаками махать не будет, но референдум проведет

Экс-председатель Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктор МЕДВЕДЧУК подчеркивает, что СДПУ(о) проведет референдум о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство, несмотря на его отставку с должности главы партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о), об этом В.МЕДВЕДЧУК заявил в разговоре с журналистами.

Говоря о судьбе инициированного СДПУ(о) и «Оппозиционным блоком НЕ ТАК!» Всеукраинского референдума по НАТО и ЕЭП, В.МЕДВЕДЧУК заявил: «Я уверен, что СДПУ(о) и партии, входящие в «Оппозиционный блок НЕ ТАК!», приложат все усилия, чтобы референдум состоялся. Мы не можем не оправдать доверия миллионов людей, которые нам поверили. Которые поверили в то, что у них есть гарантированное Конституцией право самим определять свое будущее. И мы обязательно обеспечим это право».

Комментируя журналистам причину своей отставки, он, в частности, сказал: «Лидер партии, которая проиграла парламентские выборы, должен подавать в отставку. Это мое решение отвечает всем нормам демократии, сторонником которой я был всегда и остаюсь сегодня. Я, как любой руководитель, должен нести ответственность за результаты работы. При этом я остаюсь членом партии, в которой состою уже 12 лет — единственной партии в своей жизни».

Отвечая на вопрос журналистов, почему в связи с многочисленными заявлениями разных политических сил о фактах фальсификаций и подтасовок результатов выборов «Оппозиционный блок НЕ ТАК!» не инициировал пересчета голосов, В.МЕДВЕДЧУК подчеркнул: «Я считаю, что после драки кулаками не машут. А если фальсификации результатов выборов имели место, значит, мы сами виноваты в том, что наши члены избирательных комиссий и наблюдатели не обеспечили адекватную и эффективную систему контроля в ходе голосования».

Как сообщал УНИАН, сегодня В.МЕДВЕДЧУК подал в политбюро СДПУ(о) заявление о своей отставке с поста председателя партии.