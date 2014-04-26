Страны G7 вводят жесткие санкции против России

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого Дома, передает УП.

"Учитывая важность обеспечения успешного и мирного демократического волеизъявления на президентских выборах в Украине, мы обязались действовать немедленно, чтобы усилить целевые санкции и меры, которые заставят Россию заплатить более высокую цену за свои действия", говорится в заявлении.

Читайте такжеПутин приостановил дипломатические отношения с Обамой - СМИG7 поддержала Киев, отметив, что украинская власть проявила выдержку во время операции в восточных областях страны.

"Наоборот, Россия не предприняла конкретных действий в соответствии с Женевскими соглашениями", - отмечено в заявлении. Россия продолжает нагнетать напряжение в Украине заявлениями и военными учениями на границе с Украиной, которые вызывают все большее беспокойство, считают лидеры G7.

Один из представителей Белого дома заявил, что новые финансовые ограничения могут вступить в силу уже в понедельник.