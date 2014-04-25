Порошенко обещает укрепить обороноспособность Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время брифинга в Виннице 25 апреля.

«Первым моим шагом будет посещение командного пункта ВСУ. Уверен, первоочередным должно стать предоставление внимания по повышению обороноспособности наших военных сил. Не только создание эффективной, мобильной высокопрофессиональной армии, но и патриотической. Нам нужен патриотизм воспитанников Нахимовского училища, которые развернули флаг. Нужен патриотизм десантника, который с гранатой вышел и не дал захватить военную технику. Нужен патриотизм военно-морских сил Украины, которые сохранили верность присяге», - сказал Порошенко.

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Вторым шагом по его словам станет - работа по модернизации страны, продолжение европейской интеграции и создание конкурентной экономики.

«Третье - это децентрализация власти. Четвертое - независимые суды. Если коротко, то посмотрите на соглашение об ассоциации (Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН) - там изложена программа, которую я буду выполнять», - сказал Порошенко.