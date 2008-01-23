Яценюк пойдет развеивать политический туман в головах оппозиции и коалиции

Сегодня Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен встретиться с оппозиционными депутатами, чтобы договориться о разблокировании работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня он опять попытается договориться с представителями оппозиции о разблокировании работы парламента.

Председатель ВР в который раз отметил, что вместе с Президентом и премьером подписал обращение к генсеку НАТО как политическую декларацию, разработанную исключительно в пределах действующих законов, за которые голосовали те, кто за сейчас протестует против этого обращения.

Он отметил, что данное обращение “не имеет ничего общего” с вопросом непосредственного членства Украины в Альянсе.

«И, думаю, что этот политический туман нужно развеять, и наконец ВР должна приступить к работе. Мы найдем обязательно компромиссное решение», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, в этом заинтересовано не только парламентское большинство, но и оппозиция.

«Очень легко зайти в ситуацию противостояния и сложно выйти из этой ситуации. И я готов всем сторонам процесса помочь выйти из этой ситуации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

18 января фракции Партии регионов и КПУ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсеку НАТО.