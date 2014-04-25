Спецназ "Альфа" в Славянске не выполнил приказ, под пули шли Нацгвардия и "Омега" - журналист

Вчера во время антитеррористической операции в Славянске спецназ СБУ "Альфа" в бой не вступил.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Мне вчера многие писали - зачем ты обвиняешь в саботаже руководство Антитеррористического центра СБУ? Они же выполняют приказы, им же Турчинов запрещает стрелять", - пишет Бутусов.

Журналист отмечает, что главное антитерристическое подразделение Украины - спецназ "Альфа" в бой в Славянске с террористами не вступил - под пули шли исключительно части Национальной гвардии МВД, в авангарде шли бойцы "Омеги".

"Один из них получил тяжелое ранение в шею. Приказ был! И его выполнили все части, направленные на ликвидацию блокпостов террористов. Только "Альфа" приказ не выполнила", - заявляет Бутусов.

Также журналист пишет, что никаких боевых операций по борьбе с террористами в районе Славянска СБУ не проводит.

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"Генералы Наливайченко и Крутов проявляют удивительное спокойствие и выдержку, умудряясь не исполнять свои служебные обязанности. Исполняющий обязанности командира "Альфы" полковник Човганюк без колебаний штурмовал с "Альфой" Дом профсоюзов на Майдане, который защищали безоружные люди. А вот штурмовать вооруженных террористов в Славянске, которые убили его коллегу капитана Биличенко, и тяжело ранили двух командиров "Альфы", антитеррористический спецназ не осмеливается", - заявил он.

Юрий Бутусов также пишет, что сообщил известные ему факты высшему руководству Украины.