ГПУ разоблачила более тысячи пророссийских провокаторов в Луганской области

Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша во время международной конференции по возвращению украденных активов коррумпированной элиты Украины.

Так, Голомша отметил, что в ряде уголовных производств, открытых по факту призывов к нарушению территориальной целостности Украины, свержению конституционного строя, совершения террористических актов, захвата и блокирования государственных учреждений, изучается вероятность финансирования указанных преступлений за счет легализованных средств, добытых преступным путем.

"В Луганской области расследуется уголовное производство в отношении целой группы лиц. Разоблачены более 1200 провокаторов, которые через нелегальные каналы финансирования получали средства и оружие, и были призваны совершать теракты и диверсии на территории государства в координации с российскими спецслужбами для того, чтобы мы не смогли сегодня провести выборы и имели тот беспорядок, который есть сегодня", - отметил он.

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Он акцентировал, что все шаги украинской власти служат цели мирного урегулирования вопроса. Однако в случае надобности будут приниматься жесткие меры воздействия по отношению к сепаратистам и диверсантам, которые действуют на территории Донбасса.

Кроме того, по его словам, проверяется возможное участие в этих действиях банковских учреждений, в том числе основанных иностранными государствами.

Как сообщал УНИАН ранее, сепаратисты в Славянске признали, что это они обстреляли украинский военный самолет.