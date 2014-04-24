В Харькове ОГА параллельно пикетируют сепаратисты и проукраинские активисты

В Харькове очередную сессию областного совета пикетируют сторонники федерализации и единства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались напротив Дома советов на площади Свободы.

Оба пикета разделены плотным кордоном милиции.

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Пикет сторонников федерализации Украины организовали Коммунистическая партия Украины и общественная организация “Борьба”. В этом митинге принимают участие около 70 человек. Люди держат символику КПУ и транспаранты с надписями: «Проведем референдум, вернем власть народу», «С Таможенным союзом возродим промышленность Харькова», «Россия — да! ЕС и США — пошли вон!», «Да — референдуму, нет — фашизму!», «Янукович — на работу!», «Долой хунту. Свободу политзаключенным», «Никаких выборов без референдума», а также скандируют «Референдум».

Участники этой акции требуют от депутатов Харьковского облсовета «провести консультативный опрос или референдум» по вопросу федерализации и предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Кроме того, участники пикета выступают против вступления Украины в НАТО, а также введения на территорию государства иностранных войск.

Они также настаивают на восстановлении, по их мнению, разорванных нынешней властью экономических связей с Россией, поскольку большинство харьковских предприятий ориентированы на рынки Таможенного союза.

Рядом с акцией сторонников федерализации на площади Свободы проходит митинг сторонников единства Украины. В нем принимают участие около 200 человек. Люди держат национальные флаги.

По словам заместителя руководителя Харьковской городской организации ВО “Батькивщина” Николая Пахнина, организатором этой акции является партия “Батькивщина”.

Он сказал, что участники митинга пришли под Дом советов, чтобы депутатам облсовета «обозначить основную позицию харьковчан — единая, неделимая и соборная Украина».

Пахнин отметил, что, по данным соцопросов, около 80% харьковчан поддерживают унитарность и единство Украины.

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Кроме этого, непосредственно перед входом в здание ОГА несколько десятков сторонников единства государства развернули 150-метровый флаг Украины.

Вход в ОГА охраняют работники милиции. Кордон милиционеров также выстроился вдоль тротуара вокруг входа в здание.

Возле здания ОГА дежурят два пожарных автомобиля и несколько автобусов с работниками милиции. Сегодня в 10.00 началась сессия Харьковского областного совета.