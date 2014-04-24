В Праге стартует саммит "Восточного партнерства", говорить будут об Украине

Саммит посетят президенты Австрии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Грузии и Армении.

На мероприятии украинская делегация должна была быть представлена на самом высоком уровне, но из-за сложной политической ситуации на встречах Украину будет представлять глава МИД, сообщает Радио Свобода.

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Во время встреч будут обсуждаться перспективы развития инициативы Восточное партнерство и политическая ситуация в Украине.

«Восточное партнерство» - внешнеполитическая инициатива Европейского союза, которое распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Партнерство предусматривает возможность обновления договорно-правовой базы отношений ЕС с восточными соседями путем замены действующих соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создания углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (ЗСТ), либерализации визового режима между ЕС и государствами-партнерами.