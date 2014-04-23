Крым превращается в зону беззакония - МИД Украины

Об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Крым при попустительстве Москвы превращается в зону беззакония, оказывается давление на жителей полуострова, которые не желают принимать гражданство Российской Федерации", - подчеркнул он.

По его словам, МИД обеспокоен нарушением прав и свобод граждан Украины российской стороной вследствие оккупации Крыма.

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Перебейнос подчеркнул, что нелегитимная крымская власть продолжает принимать меры, направленные на ущемление национальных и культурных прав украинцев и крымских татар. В частности, осуществляется системная политика, направленная на искоренение украинской и крымскотатарской культуры, в том числе - запрещается преподавание на этих языках в школах, а крымские татары стоят перед угрозой депортации, увольнения с работы и. т.д. На них совершаются нападения за отказ от российского гражданства и желания разговаривать на родном языке, подчеркивают в МИД.

В МИД Украины также возмущены фактом внезапного прекращения Россией принятия заявлений о желании остаться гражданами Украины, вопреки обещаниям.

Как сообщал УНИАН ранее, на южном берегу Крыма или между Алуштой и Ялтой на территории около 100 га будет построена игорная зона, на строительство которой сепаратисты уже собрали около 1,5 млрд долларов.