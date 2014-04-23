Николаевские и одесские активисты задержали вооруженного координатора сепаратистов

Николаевские ополченцы, выступающие за единство и территориальную целостность Украины, провели совместную операцию с активистами из Одессы по задержанию вооруженного координатора групп сепаратистов.

Об этом сообщили НикВести со ссылкой на пресс-секретаря «Народного ополчения» Николаева Давида Арахамию.

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Так, 21 апреля совместно с активистами из Одессы с участием сотрудников правоохранительных органов проведена операция по задержанию координатора местных групп сепаратистов, имевшего при себе боевой пистолет, а также около ста пластиковых платежных карт Finbank.

По итогам четырех дней работы ополчения на блокпостах Николаева сообщается о двух совместных операциях с активистами из Одессы и Херсона, а также задержании автобуса с молодчиками из Харькова.

19 апреля представители «Самообороны Херсона» сообщили «Народному ополчению» Николаева информацию о 40 молодчиках, вооруженных травматическим, а также режущим и тупым оружием, которые направлялись из Одессы в Херсонскую область на автобусе «Неоплан». «Самооборона Херсона» не пропустила автобус на территорию области, после чего сопроводила к границе с Николаевской областью, где ополченцы встретили и проводили их к границе с Одесской областью, передав их местным активистам.

20 апреля силами ополчения был задержан микроавтобус с десятком молодых людей из Харькова, которые получили по 200 грн и собирались встретиться со своим координатором на автовокзале в Николаеве для последующего инструктажа и выдачи экипировки. После этого молодчики должны были участвовать в пророссийских «мероприятиях» на территории Центрального района Николаева. Ополченцы не пропустили автобус на территорию Николаева и сопроводили его до границы с Кировоградской областью, где передали местным представителям «Самообороны».

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Сообщается также, что за 4 дня работы была проведена проверка более 4 тысяч автомобилей, зафиксировано 9 попыток перевозки предметов вооружения, в частности, самодельных режущих и тупых предметов, а также травматического оружия без соответствующих разрешительных документов.

В целом, с 18 апреля на въездах в Николаев установлены и оборудованы пять блокпостов, где сотрудниками правоохранительных органов совместно с ополченцами ведутся круглосуточные проверки транспортных средств.

Как отмечается, «Народное ополчение» Николаева является общественным формированием гражданских лиц, действующих на бесплатной основе.