Дипломаты призвали страны Центральной и Восточной Европы поддержать территориальную целостность Украины

В нем, в частности, отмечается: "Благодарны за неизменную и твердую поддержку со стороны Канады народа Украины, который избрал путь демократии. Приветствуем системные меры и санкции официальной Оттавы в отношении лиц, которые выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы также всячески поддерживаем действия Канады, направленные на привлечение усилий международного сообщества в вопросе поддержки территориальной целостности Украины и осуждения агрессивных действий России".

В фонде также считают, что дипломатические представительства Украины в упомянутых выше странах должны как можно активнее приобщиться к мероприятиям в рамках визита Премьер-министра Канады Стивена Харпера в страны Центральной и Восточной Европы и представить актуальную позицию Украины относительно противодействия агрессивным посягательством Кремля.

"При этом, необходимо исходить из того, что именно страны нашего региона сейчас высказывают наибольшую обеспокоенность относительно неоимперского курса Москвы и ее откровенным пренебрежением нормами международного права, что представляет угрозу региональному миру и безопасности.

Необходимо делать акцент на безусловной необходимости обеспечения территориальной целостности Украины, немедленного вывода российских войск с территории Украины, отвод вооруженных группировок от нашей границы и отмене Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года",- отмечают дипломаты.