Краматорчане призывают власти навести порядок в городе

Как передает корреспондент УНИАН, свое заявление они передали во все местные СМИ, а также в пресс-службы областной и местных госадминистраций.

«Граждане Краматорска обеспокоены активизацией криминала и появлением в городе вооруженных людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Прикрываясь знаменами и политическими лозунгами, эти люди сеют страх и панику среди горожан, препятствуют работе органов власти, работе крупных, средних и малых предприятий, - сказано в заявлении. - Жители Краматорска обеспокоены бездеятельностью органов правопорядка и не чувствуют себя защищенными. Так не должно быть».

Авторы заявления призывают «центральные, областные и местные органы власти приложить все усилия для быстрого наведения конституционного порядка в нашем городе и области в целом». Жители Краматорска требуют: «разбаррикадировать здание исполкома городского совета; убрать с дорог все блок-посты с вооруженными людьми; обеспечить общественный порядок в городе».

Читайте такжеЖители Краматорска и Славянска обращаются за помощью к украинских военных - Минобороны«Мы решительно осуждаем все проявления агрессии и ксенофобии. Недопустимо бороться за благие цели насилием. Мы призываем все стороны добиваться своих политических целей исключительно мирными, законными средствами», - отмечается в заявлении.

Это заявление подписано жителями Краматорска, представляющих организации: Клуб предпринимателей Краматорска, общественная организация Краматорска «Надежда», городская ассоциация Краматорска инвалидов «Форум», Донецкая областная общественная организация «Родная Страна», Донецкая областная общественная организация ветеранов НДС «Союз десантников», Женский клуб «Госпожа», городская общественная организация Краматорска «Конгресс потребителей», городская общественная организация Краматорска «Гражданский союз христиан Донбасса» и городская общественная организация Краматорска «Общество социальной защиты Память Чернобыля».