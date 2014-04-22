Суд арестовал имущество и землю Одесского НПЗ Курченко

Следователями МВД расследуются факты незаконного ввоза и реализации нефтепродуктов на территории государства.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

С использованием ряда субъектов предпринимательской деятельности в течение двух последних лет на территорию Украины ввозились нефтепродукты, которые согласно фиктивных документов, вроде бы, экспортировались за пределы таможенной территории Украины.

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Фактически же ввезены на территорию Украины нефтепродукты хранящихся на нефтебазах в Кировоградской, Ривненской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в дальнейшем реализовывались отечественным потребителям на общую сумму около 36 миллиардов гривен.

Как указано в сообщении, в настоящее время с целью установления размера нанесенного государству ущерба проводится комплексная проверка соблюдения налогового и таможенного законодательства.

Для возмещения нанесенного государству ущерба по уголовным производствам органами расследования изъято и арестованы нефтепродуктов свыше 75 тысяч тонн.

Кроме того, судом принято решение об аресте имущественного комплекса и земельного участка Одесского нефтеперерабатывающего завода, которое вступает в законную силу 24 апреля этого года.

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