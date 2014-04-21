Турчинов назначил нового главу СБУ Донецкой области

22:28, 21 апреля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов назначил начальником Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Валерия Рудницкого.

Турчинов

Текст Указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

Валерий Рудницкий родился 27 сентября 1962 года в Минске. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище.

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Во Внутренних войсках проходит службу с 1979 года.

В июне 2012 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления - командующего Внутренними войсками МВД Украины.

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