Турчинов назначил нового главу СБУ Донецкой области

Председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов назначил начальником Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Валерия Рудницкого.

Текст Указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства. Валерий Рудницкий родился 27 сентября 1962 года в Минске. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище. Читайте такжеСБУ: внешний нападение на блокпост в Славянске инсценировали Во Внутренних войсках проходит службу с 1979 года. В июне 2012 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления - командующего Внутренними войсками МВД Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter