Турчинов назначил нового главу СБУ Донецкой области
22:28, 21 апреля 2014Политика
0 0
Председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов назначил начальником Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Валерия Рудницкого.
Турчинов назначил нового главу СБУ Донецкой области
Текст Указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства.
Валерий Рудницкий родился 27 сентября 1962 года в Минске. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище.
Читайте такжеСБУ: внешний нападение на блокпост в Славянске инсценировали
Во Внутренних войсках проходит службу с 1979 года.
В июне 2012 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления - командующего Внутренними войсками МВД Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter